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Губернатор потребовал делать качественные проекты по ремонту дорог

28 мая в 10:20 158 просмотров

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 28 мая на оперативном совещании в региональном правительстве потребовал готовить качественные проекты по ремонту дорог.

Иван Белозерцев подчеркнул, что ряд объектов выполнен хорошо, в частности, улица Антонова, где в этом году в рамках очередного этапа реконструкции появятся пешеходные переходы с подсветкой.

«Но есть проекты в городе, сделанные по пути наименьшего сопротивления. Они не предусматривают заездные карманы, расширение дороги. А муниципалитет этого не видит. Нужно приглашать профессиональные организации», — отметил глава региона.

В качестве примера губернатор привел дорогу на ул. Лядова. Ее расширили, но на повороте оставили такой же узкой, что нелогично.

«Запрещаю делать такие проекты», — подчеркнул он.

Губернатор поручил организовать рейд и проанализировать, как реализуется проект «Безопасные и качественные дороги».


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