Концепцию, разработанную архитектурным бюро «ВЕЩЬ!» для центра Кузнецка, допустили к публичной защите в номинации «Малые города от 50 до 100 тыс. человек включительно». Он замкнул десятку лидеров.
По словам зампреда Андрея Кулинцева, итоги будут озвучены в ближайшее время.
«Наш доклад был неплох, и команде из Кузнецка аплодировала комиссия. Но заявок сотни, и конкуренция очень высокая. По каждой номинации — два-три города», — рассказал он.
«Если аплодисменты выльются в финансирвоание, то это будет замечательно», — отметил глава региона Иван Белозерцев.
Андрей Кулинцев сказал, что пока официального подтверждения по финансированию проектов нет. Губернатор призвал готовить новые проекты для участия в розыгрыше грантов.