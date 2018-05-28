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Проекты по улучшению облика Кузнецка и Каменки — в финале российского конкурса

28 мая в 10:08 154 просмотра
, прошедшие в финал всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

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28 мая на оперативном совещании в правительстве Пензенской области обсудили заявки от Кузнецка и Каменки, прошедшие в финал всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Концепцию, разработанную архитектурным бюро «ВЕЩЬ!» для центра Кузнецка, допустили к публичной защите в номинации «Малые города от 50 до 100 тыс. человек включительно». Он замкнул десятку лидеров.

По словам зампреда Андрея Кулинцева, итоги будут озвучены в ближайшее время.

«Наш доклад был неплох, и команде из Кузнецка аплодировала комиссия. Но заявок сотни, и конкуренция очень высокая. По каждой номинации — два-три города», — рассказал он.

«Если аплодисменты выльются в финансирвоание, то это будет замечательно», — отметил глава региона Иван Белозерцев.

Андрей Кулинцев сказал, что пока официального подтверждения по финансированию проектов нет. Губернатор призвал готовить новые проекты для участия в розыгрыше грантов.

Фотография: скриншот - https://vk.com/wall-60150642_1802297?z=photo-60150642_456283577%2Fwall-60150642_1802297

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