Бдительная пензячка помогла задержать подозреваемых в краже

Жительница Пензы рассказала, что из окна своей квартиры увидела, как неизвестные сорвали замок на дверях ее сарая и начали выносить металл. Женщина сразу же позвонила в полицию и сама пошла на место. Когда злоумышленники увидели ее, то бросили все и убежали.

Пензячка успела сфотографировать мужчин, снимки она показала прибывшим на место росгвардейцам. Через некоторое время в соседнем дворе им удалось поймать подозреваемых в краже, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области.

Троих мужчин 36, 40 и 44 лет передали сотрудникам полиции.