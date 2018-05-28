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Бдительная пензячка помогла задержать подозреваемых в краже

28 мая в 10:16 168 просмотров

Пензенские росгвардейцы задержали подозреваемых в краже металлических изделий.

Жительница Пензы рассказала, что из окна своей квартиры увидела, как неизвестные сорвали замок на дверях ее сарая и начали выносить металл. Женщина сразу же позвонила в полицию и сама пошла на место. Когда злоумышленники увидели ее, то бросили все и убежали.

Пензячка успела сфотографировать мужчин, снимки она показала прибывшим на место росгвардейцам. Через некоторое время в соседнем дворе им удалось поймать подозреваемых в краже, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области.

Троих мужчин 36, 40 и 44 лет передали сотрудникам полиции.

Фотография: фото пресс-службы управления Росгвардии по Пензенской области.

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