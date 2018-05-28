В Пензу в дни чемпионата мира приедут более 600 иранцев

В Пензенской области в дни Чемпионата мира по футболу разместятся более трех тысяч футбольных болельщиков. Об этом на 28 мая на оперативном совещании в правительстве сообщил зампред Юрий Денисов.

Губернатор Иван Белозерцев отметил, что подготовка к чемпионату — важнейшая тема.



«17 дей осталось. Надо решить вопросы с их размещением, питанием, языковым барьером, трансфером», — сказал глава региона.



По словам Юрия Денисова, подготовка к ЧМ завершена на 99%.



«В Пензенской области болельщиков готовы принять 53 гостиницы, в них смогут разместиться 3489 человек. Судя по данным бронирования, больше всего у нас будет болельщиков из Ирана — 638 человек. Пик бронирования приходится на 25 июня — 725 мест (это связано с тем, что будет игра «Иран — Португалия»)", — сообщил зампред.



Всего в регионе болельщики забронированы 3002 номера, большинство мест — в Пензе (2213), в Лунинском районе — 60, 729 — в Мокшанском районе.

Иван Белозерцев поручил сделать все, чтобы иностранцам было комфортно в городе, в частности, решить вопросы с их доставкой от вокзала до гостиницы.