Пензенцев сняли с грузового поезда на станции в Сызрани

В Сызрани полицейские сняли с поезда двух пензенских трейнхопперов — путешественников на грузовых поездах.

Молодые люди, один из которых — несовершеннолетний, намеревались добраться из Пензы до Самары. На станции «Сызрань-1» в грузовом вагоне их обнаружили сотрудники правоохранительных органов.

Обоих пензенцев привлекли к административной ответственности за нарушение правил поведения на железнодорожном транспорте, сообщила инспектор по связям со средствами массовой информации Сызранского ЛО МВД России на транспорте Екатерина Журжина.

Кроме того, оказалось, что несовершеннолетний юноша неоднократно передвигался подобным способом. Парень снимал свои поездки на видеокамеру и выкладывал ролики в интернет. На одного из родителей парня составили протокол о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего.

Напомним, трейнхоппинг не только преследуется законом, но и является опасным развлечением. Обычно им увлекаются подростки, были смертельные случаи.