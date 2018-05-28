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В Пензе встречать болельщиков ЧМ будут переводчики и волонтеры

28 мая в 11:14 378 просмотров
, чтобы у них не возникало трудностей с трансфером. Такое поручение дал губернатор Иван Белозерцев на оперативном совещании в правительстве региона 28 мая.

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В Пензе надо организовать встречу иностранных болельщиков Чемпионата мира по футболу так, чтобы у них не возникало трудностей с трансфером. Такое поручение дал губернатор Иван Белозерцев на оперативном совещании в правительстве региона 28 мая.

По словам зампреда Юрия Денисова, на железнодорожном вокзале будет организован центр волонтеров из 15 человек. Их легко найти — по белым майкам с надписью «Сурские ласточки». Кроме того, на месте будут работать и переводчики.

«Многие болельщики приедут через туроператоров, представителя компаний должны их встречать?» — поинтересовался глава региона.

«Они, наверное, приедут с гидом», — предположил Юрий Денисов.

«Здесь не надо предполагать, надо четко знать, чтобы они из стороны в сторону по Привокзальной площади не слонялись. Надо организовать работу по доставке их в гостиницы. Вот люди, которые сами приедут, выйдут из вокзала и что они увидят, такси будут?» — спросил он.

Юрий Денисов доложил, что к работе будут готовы 403 такси.

Иван Белозерцев сообщил, что планирует выехать на Привокзальную площадь и лично проверить ее готовность к приему гостей.

Фотография: фото Олега Харнаева

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