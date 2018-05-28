В Пензе встречать болельщиков ЧМ будут переводчики и волонтеры

По словам зампреда Юрия Денисова, на железнодорожном вокзале будет организован центр волонтеров из 15 человек. Их легко найти — по белым майкам с надписью «Сурские ласточки». Кроме того, на месте будут работать и переводчики.



«Многие болельщики приедут через туроператоров, представителя компаний должны их встречать?» — поинтересовался глава региона.



«Они, наверное, приедут с гидом», — предположил Юрий Денисов.



«Здесь не надо предполагать, надо четко знать, чтобы они из стороны в сторону по Привокзальной площади не слонялись. Надо организовать работу по доставке их в гостиницы. Вот люди, которые сами приедут, выйдут из вокзала и что они увидят, такси будут?» — спросил он.



Юрий Денисов доложил, что к работе будут готовы 403 такси.



Иван Белозерцев сообщил, что планирует выехать на Привокзальную площадь и лично проверить ее готовность к приему гостей.