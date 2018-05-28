В Пазелках прошел «Большой мордовский день»

В селах Пензенской области в день Святой Троицы состоялись фестивали народной культуры. Праздник прошел и в селе Пазелки.

Активисты местной мордовской нациоанально-культурной автономии встретили гостей с хлебом и медом, что по древним народным традициям является символом гостеприимства. Участие в празднике принял начальник управления внутренней политики правительства Пензенской области Павел Маслов, сообщает пресс-центр облправительства.

Чиновник поприветствовал собравшихся и отметил, что на Пензенской земле издавна живут представители разных народов в мире, согласии и добрососедстве, а национальные фестивали служат взаимообогащению культур, укреплению дружбы народов многонациональной, многоконфессиональной Пензенской области и всей страны.

На площадке мероприятия расположились выставки ремесленных мастерских, блюд национальной кухни, мастер-классов по плетению венков, резьбе по дереву, вышивке и изготовлению традиционных мордовских кукол. Пензенцы смогли пострелять из лука, посостязаться в народных играх и прокатиться на качелях.

Мероприятие было поддержано правительством области в рамках конкурса на предоставление субсидий из регионального бюджета некоммерческим организациям на реализацию социальных инициатив.

Напомним, 27 мая в селе Даньшино Белинского района прошел также межрегиональный историко-культурный фестиваль «ДаншиноFest».