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Пензенец уговаривал вора-рецидивиста покинуть его дом

28 мая в 11:46 368 просмотров
, который ограбил квартиру на Новый год. Мужчина уже неоднократно был в местах лишения свободы.

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Состоялся суд над 39-летним пензенцем, который ограбил квартиру на Новый год. Мужчина уже неоднократно был в местах лишения свободы.

Преступление произошло 1 января. Нетрезвый мужчина залез через открытую форточку в окно квартиры на первом этаже на улице Комсомольской. В это время на диване отдыхал сын хозяйки жилища, ее самой дома не было.

Несмотря на то, что молодой человек просил прекратить его лазить по квартире, рецидивист принялся искать ценные вещи. Он сложил в пакет золотую цепочку, сотовый телефон, блок сигарет, бутылку игристого напитка, две банки пива, из холодильника он достал мороженную курицу, колбасу и сыр, со стола — конфеты и вафли. Также он прихватил из ванной наборы мыла, взял из шкафов плоскогубцы, молоток, сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда Пензы.

В результате мужчине назначили три года в колонии строгого режима, также он должен возместить хозяйке материальный ущерб — 12500 рублей.

Пензенец посчитал это наказание слишком строгим и подал апелляцию. В настоящее время она находится на рассмотрении.


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