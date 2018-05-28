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Министр здравоохранения назвала условия увеличения продолжительности жизни

28 мая в 11:59 294 просмотра
, что Россия может стать мировым лидером в сфере персонифицированной медицины. Об этом сообщают «Известия».

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Министр здравоохранения страны Вероника Скворцова заявила, что Россия может стать мировым лидером в сфере персонифицированной медицины. Об этом сообщают «Известия».

Согласно майскому указу президента, к 2030 году необходимо увеличить продолжительность жизни до 80 лет. Вероника Скворцова отметила, что выполнить эту задачу реально с помощью комплекса мер.

«Это, в первую очередь, формирование здорового образа жизни. Культура здоровой жизни должна прививаться в детском саду, школе, в университетах и колледжах. Во-вторых, это персональные скрининги здоровья — диспансеризация и профилактические осмотры. Эта система будет развиваться, в том числе — в сторону персонифицированных генетических современных технологий», — сказала она.

Кроме того, нужно повышать качество медицинской помощи и ее доступность.

«Задачи, которые мы перед собой ставим, — это развитие сосудистой программы и разработка комплексной, комбинированной онкологической программы. При Минздраве создан специальный координационный совет — программу под нашим руководством разрабатывают более 60 ведущих специалистов страны. Она будет готова в конце лета», — подчеркнула министр.


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