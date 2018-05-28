Пензенские сувениры хотят приблизить к болельщикам ЧМ

«Надо проработать вопрос, чтобы все, кто у нас занимается народными промыслами, могли по-максимуму быть представлены в гостиницах. Там, где будут жить болельщики. Не они должны искать наших мастеров, а чтобы наши мастера сами к ним пришли, туда, где они будут жить, отдыхать», — сказал глава региона на оперативном совещании в правительстве 28 мая.



Также сувениры можно будет купить в магазинах исторического центра города: на ул. Московской, Кирова, Володарского. Таких точек более 20, сообщил зампред Юрий Денисов. Чтобы болельщикам было проще ориентироваться, выпущена карта Пензы на английском языке, на иностранный язык также переведен региональный турпортал.



Чемпионат мира — еще одна возможность повысить туристический потенциал региона. Так, гостям предложат 150 маршрутов, 12 из которых специально разработаны для турнира.

Напомним, журналисты ИА «Пенза-Пресс» недавно тоже искали ответ на вопрос: легко ли найти в Пензе сувениры. О том, что из этого вышло, читайте здесь.