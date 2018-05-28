Губернатор Подмосковья намерен участвовать в выборах главы региона

Губернатор Московской области Андрей Воробьев примет участие в выборах главы региона. Об этом он сообщил на совещании с заместителями председателя подмосковного правительства, пишет телеканал « 360 ».

«Вы знаете, что 9 сентября состоятся выборы губернатора Московской области. Я иду на выборы, и в среду, 30 мая, состоятся внутрипартийные праймериз. Там будет присутствовать большое количество однопартийцев, молодежь, наши ветераны и задача моя на этих праймериз — заявить о готовности идти на выборы, о желании, самое главное, какая программа будет нами реализована. Стратегическая задача — сделать Подмосковье сильным, здоровым и чистым», — сказал губернатор Подмосковья.

Выборы губернатора Московской области состоятся 9 сентября 2018 года. Его изберут на пять лет. Первый этап официального выдвижения — участие во внутрипартийных праймериз.

«На начало текущего года в регионе зарегистрировано 5 587 565 избирателей. В 2013 году их было 5 445 328», — отмечено в сообщении.