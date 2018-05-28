В Пензе ищут альтернативный вариант доставки болельщиков до стадионов

28 мая на оперативном совещании губернатор Иван Белозерцев возмутился тем, что в дни Чемпионата мира из Пензы до Саранска можно будет добраться только на электричках.

Зампред правительства региона Юрий Денисов сообщил, что для доставки болельщиков в Саранск запустят восемь поездов по 10 вагонов в каждом. Они смогут перевезти более трех тысяч пассажиров.

Иван Белозерцев сообщил, что люди возмущены тем, что электричка будет идти очень долго — три часа.



«Это будет ускоренная электричка, без остановок, обычная идет около четырех часов. Дело в том, что рельеф местности не позволит разогнать состав более 70 км/ч», — пояснил министр промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области Михаил Торгашин.



«Но мы должны предложить какой-то альтернативный вариант по автобусам. Давайте проработаем эту возможность, согласуем вопрос с Мордовией», — поручил губернатор.