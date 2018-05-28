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В Пензе ищут альтернативный вариант доставки болельщиков до стадионов

28 мая в 12:39 358 просмотров
, что в дни Чемпионата мира из Пензы до Саранска можно будет добраться только на электричках.

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28 мая на оперативном совещании губернатор Иван Белозерцев возмутился тем, что в дни Чемпионата мира из Пензы до Саранска можно будет добраться только на электричках.

Зампред правительства региона Юрий Денисов сообщил, что для доставки болельщиков в Саранск запустят восемь поездов по 10 вагонов в каждом. Они смогут перевезти более трех тысяч пассажиров.

Иван Белозерцев сообщил, что люди возмущены тем, что электричка будет идти очень долго — три часа.

«Это будет ускоренная электричка, без остановок, обычная идет около четырех часов. Дело в том, что рельеф местности не позволит разогнать состав более 70 км/ч», — пояснил министр промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области Михаил Торгашин.

«Но мы должны предложить какой-то альтернативный вариант по автобусам. Давайте проработаем эту возможность, согласуем вопрос с Мордовией», — поручил губернатор.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83-2018-%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB-3420784/

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