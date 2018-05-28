В Пензе прикрыли подпольное казино

По данным следствия, в апреле 2018 года группа лиц сняла в аренду подвальное помещение в доме по проспекту Победы. Они купили 15 автоматов для азартных игр.

Свою деятельность они пытались скрыть. Для этого было установлено видеонаблюдение, на улице у входа отсутствовала вывеска, позволявшая определить, что в доме находится игорное заведение. Участники незаконной организации игорной деятельности пропускали в зал только проверенных, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Чтобы попасть в подпольное казино, игроки звонили на специальный телефон, в который были занесены данные постоянных посетителей. Если звонок поступал с неизвестного номера, работники клуба не брали трубку и дверь не открывали, отметили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.