По данным компании «Медиалогия», Виктор Кувайцев занял вторую строчку с медиаиндексом 7 265,0.

В частности, СМИ писали, что мэр Пензы заявил: администрация города примет все необходимые меры для срочного расселения аварийного дома, который частично обрушился. Также СМИ сообщали, что Виктор Кувайцев провел смотр дачных автобусов на парковке «Дизель-Арены» и оценил комфортность транспорта.

Глава города Валерий Савельев занял 11 место в ПФО с индексом цитируемости 773,0.

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 44 700 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.