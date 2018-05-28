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Кувайцев — в числе самых цитируемых мэров в ПФО

28 мая в 13:11 196 просмотров

Мэр Пензы Виктор Кувайцев вошел в тройку медиарейтинга первых лиц столиц субъектов Приволжского федерального округа за апрель.

По данным компании «Медиалогия», Виктор Кувайцев занял вторую строчку с медиаиндексом 7 265,0.

В частности, СМИ писали, что мэр Пензы заявил: администрация города примет все необходимые меры для срочного расселения аварийного дома, который частично обрушился. Также СМИ сообщали, что Виктор Кувайцев провел смотр дачных автобусов на парковке «Дизель-Арены» и оценил комфортность транспорта.

Глава города Валерий Савельев занял 11 место в ПФО с индексом цитируемости 773,0.

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 44 700 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.


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