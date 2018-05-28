Пенза и Сыктывкар заключили договор о взаимодействии

В Пензе с рабочим визитом находится делегация из Сыктывкара. Итогом приезда гостей стало подписание договора о взаимодействии между столицей Республики Коми и администрацией областного центра.

Мэр Виктор Кувайцев отметил, что для Пензы большая честь — принимать гостей из других регионов.

«Россия — огромная страна, которая развивается и прирастает за счет субъектов и городов. Пенза и Сыктывкар — в их числе. У каждого из наших городов есть свои наработки, новшества, которые можно перенять и транслировать. Уверен, что, договорившись о нашем сотрудничестве, мы будем посещать друг друга с рабочими визитами, изучать полезный опыт, по-хорошему завидовать удачным начинаниям и реализованным проектам», — подчеркнул он.

Руководитель администрации Сыктывкара Валерий Козлов также отметил значимость межмуниципального партнерства, указав, что, несмотря на большую удаленность, у городов много общего — участие в федеральных программах, вопросы, касающиеся жилищно-коммунального хозяйства, транспортного обеспечения. Он поблагодарил присутствующих за гостеприимство и пригласил с ответным визитом в Сыктывкар.

Договор о взаимодействии позволит более прогрессивно использовать экономический, научно-технический и культурный потенциалы сторон, а также обеспечить эффективное взаимодействие, обмен опытом и постоянное информационное сотрудничество во всех сферах социально-экономической и гуманитарной деятельности, сообщает пресс-служба мэрии.