Индекс мороженого. «Пенза-Пресс» сравнило цены в регионах ПФО
Мотогонки должны стать зрелищнее и доступнее — пензенец Илья Рыжих
Из Пензы с любовью. Сколько стоят сурские сувениры и где их искать?
Весенняя мода пензенских улиц
Вам будет интересно
Наши новости
В Пензе ищут свидетелей ДТП с двумя иномарками
Из-за поломки в онкодиспансере пензенцы едут на обследование в другие города
В пензенском УФАС рассказали, как можно сдержать рост цен на бензин
В Земетчино открыли обелиск пограничникам
Губернатор наградил пензенских пограничников
В Пензенской области за выходные задержали 61 пьяного водителя
Пензенские сувениры хотят приблизить к болельщикам ЧМ
Пензенцев сняли с грузового поезда на станции в Сызрани
Губернатор потребовал делать качественные проекты по ремонту дорог
Проекты по улучшению облика Кузнецка и Каменки — в финале российского конкурса

Пенза и Сыктывкар заключили договор о взаимодействии

28 мая в 13:50 196 просмотров

В Пензе с рабочим визитом находится делегация из Сыктывкара. Итогом приезда гостей стало подписание договора о взаимодействии между столицей Республики Коми и администрацией областного центра.

Мэр Виктор Кувайцев отметил, что для Пензы большая честь — принимать гостей из других регионов.

«Россия — огромная страна, которая развивается и прирастает за счет субъектов и городов. Пенза и Сыктывкар — в их числе. У каждого из наших городов есть свои наработки, новшества, которые можно перенять и транслировать. Уверен, что, договорившись о нашем сотрудничестве, мы будем посещать друг друга с рабочими визитами, изучать полезный опыт, по-хорошему завидовать удачным начинаниям и реализованным проектам», — подчеркнул он.

Руководитель администрации Сыктывкара Валерий Козлов также отметил значимость межмуниципального партнерства, указав, что, несмотря на большую удаленность, у городов много общего — участие в федеральных программах, вопросы, касающиеся жилищно-коммунального хозяйства, транспортного обеспечения. Он поблагодарил присутствующих за гостеприимство и пригласил с ответным визитом в Сыктывкар.

Договор о взаимодействии позволит более прогрессивно использовать экономический, научно-технический и культурный потенциалы сторон, а также обеспечить эффективное взаимодействие, обмен опытом и постоянное информационное сотрудничество во всех сферах социально-экономической и гуманитарной деятельности, сообщает пресс-служба мэрии.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_i_mer_goroda_syktyvkara_podpisali_dogovor_o_vzaimodeystvii/

Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...