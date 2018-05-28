Губернатор наградил пензенских пограничников

В Пензе 28 мая прошло мероприятие в честь Дня пограничника и 100-летия со дня образования Пограничной службы ФСБ России. На нем присутствовал губернатор Иван Белозерцев.

«Сегодня мы чествуем людей, которые несут службу по охране государственной границы и несли ее в советское время. В пограничных войсках всегда служили одни из самых достойных граждан нашей страны. Это люди, способные выполнять важные задачи в особых условиях: быстро принимающие решения, владеющие боевыми навыками, способные обезвредить нарушителя государственной границы, оказавшись с ним один на один», — сказал глава региона.

Губернатор призвал почтить память тех, кто ушел из жизни, выполняя задачи по охране государственной границы, и поблагодарить тех, кто достойно выполнил свой долг и вернулся к гражданской жизни.

«Спасибо всем, кто стоит сегодня в этом строю. Выражаю отдельную благодарность руководителям общественных организаций, которые делают все, чтобы на Пензенской земле оставалась память о наших земляках, героях-пограничниках», — отметил Иван Белозерцев.

Губернатор вручил ветеранам пограничной службы благодарственные письма и памятные подарки.

Праздничный митинг завершился возложением цветов к памятнику пензенским пограничникам, сообщает пресс-центр облправительства.