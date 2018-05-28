В Земетчино открыли обелиск пограничникам

28 мая в Земетчино Пензенской области на аллее Славы прошло торжественное открытие обелиска, посвященного стражам государственных рубежей «Пограничникам всех поколений».

Мероприятие началось с церемонии возложения цветов к обелиску. Затем ветеранам пограничных войск медали вручил военный комиссар по Земетчинскому и Вадинскому районам Владимир Сумбаев. В честь воинов звучали песни и музыка в исполнении духового оркестра.

«В пограничных войсках всегда служат лучшие. Пока они охраняют наши рубежи, мы можем спать спокойно, — отметил глава районной администрации Юрий Щеглов.

Минутой молчания земетчинцы почтили память воинов-пограничников, не вернувшихся с боевых заданий и дозоров. В завершении мероприятия настоятель храма Рождества Христова освятил обелиск.

Установку обелиска инициировали ветераны пограничных войск Земетчинского района, отметили в пресс-центре облправительства.