Лучших чтецов страны выберут на Красной площади

Позади у ребят — несколько этапов конкурса, уже состоялся финал в «Артеке». На суперфинал съедутся школьники из Калужской, Московской, Новгородской, Самарской, Тюменской, Мурманской областей, а также из Севастополя, Краснодарского края и Республики Дагестан.

«Выступление на Красной площади — это кульминация читательского марафона «Живая классика», который продолжается почти весь год. Неважно, кто победит. На главной сцене страны выступят сильнейшие. И задача этого мероприятия — показать, что есть подростковая среда, в которой модно читать, что читающие и думающие дети живут в самых разных уголках нашей страны», — сказала президент фонда «Живая классика» Марина Смирнова.

По итогам суперфинала выберут трех победителей. Определять лучших будет звездное жюри, в состав которого вошли, в том числе народный артист России, эксперт ОНФ Андрей Соколов, актриса театра и кино Елена Захарова, актер театра и кино Михаил Полицеймако.

Суперфинал конкурса (6+) состоится 1 июня, начало — в 11.00.