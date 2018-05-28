В пензенском УФАС рассказали, как можно сдержать рост цен на бензин

«К нам поступает много вопросов от СМИ и граждан, связанных с повышением цен на дизельное топливо и бензин. Когда мы увидели динамику, были сделаны запросы наиболее крупным игрокам по обоснованию повышения стоимости. Выяснилось, что оно вызвано ростом закупочных цен», — сообщила Оксана Кузнецова журналистам.

По ее словам, цены в розничной торговле растут даже медленнее, чем в оптовой: с января по май в рознице рост составил 5−7%, в закупке на бензин — на 19,2%, на дизтопливо — на 15,4%. При этом в Пензенской области цены остаются одними из самых низких в Приволжском федеральном округе.

«Нефтепереработывающие заводы находятся за пределами региона, и информация о ситуации была направлена нами в центральный аппарат ФАС России. Основные причины роста цен — фискальная политика государства, проведение внепланового ремонта на нефтепереработывающих заводах и рост мировых цен на нефть», — отметила руководитель ведомства.

Журналисты поинтересовались, есть ли возможность сдержать рост стоимости топлива.

«На сегодняшний день всем территориальным органам дано поручение усилить контроль на рынках нефтепродуктов. Мы будем следить, чтобы продавцы, воспользовавшись ситуацией, не установили картельных сговоров. Будем продолжать еженедельно мониторить цены.

Сейчас проводятся индивидуальные совещания с компаниями, направлены рекомендация об увеличении биржевых продаж, снижении дефицита. Одно из самых крупных мероприятий — письмо в Минфин с предложением снизить акцизы на топливо и ввести гибкую шкалу акцизов. Вопрос обсуждается, конкретные сроки принятия решения назвать не могу. Если будет принято решение о снижении акцизов, это позволит, во всяком случае, сдержать дальнейший рост цен», — сообщила она.

Прогнозов по ценам на бензин в ведомстве пока не делают, но считают, что ситуация стабилизируется. Будут или нет снижены акцизы, станет известно в начале июня.