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Из-за поломки в онкодиспансере пензенцы едут на обследование в другие города

28 мая в 14:47 170 просмотров
Жалобную книгу» информационного агентства, чтобы рассказать о ситуации, сложившейся в медицинском учреждении.

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Пациенты пензенского областного онкологического диспансера обратились в «Жалобную книгу» информационного агентства, чтобы рассказать о ситуации, сложившейся в медицинском учреждении.

По словам автора жалобы, в онкодиспансере сломаны аппараты для проведения МРТ (магнитно-резонансной томографии) и ПЭТ-КТ (позитронно-эмиссионной томографии). Пациенты якобы вынуждены проходить эти исследования в частных клиниках за деньги.

«У нас в регионе есть огромная проблема с лечением онкобольных. Сейчас, например, сломались аппараты МРТ и ПЭТ-КТ. Говорят, починим не раньше, чем через 2−3 месяца, идите в платную клинику. А там цены заоблачные. Лечение в принципе очень дорогое, и любая помощь от государства значительна. Помогите нам», — написала жительница Пензы.

Как ответили в областном минздраве, аппараты действительно сломаны. Для проведения бесплатного МРТ пациентов онкодиспансера направляют в ООО «ЛДЦ МИБС-Пенза». ПЭТ-КТ проводят по направлению врачей диспансера в воронежском «Межрегиональном медицинском центре ранней диагностики и лечения онкологических заболеваний», а также в тамбовском Центре ядерной медицины.

В региональном ТФОМС отмечают, что по направлению врача в регионе КТ (компьютерная томография) и МРТ проводятся бесплатно как в государственных, так и в ряде частных клиник. Речь идет о 23 медицинских организациях. При этом при обращении пациента клиника не должна отказывать в проведении этого обследования. Срок ожидания процедуры не должен превышать 30 дней. ПЭТ-КТ действительно проводится только в других регионах, если в областном диспансере такой возможности по объективным причинам нет. Полный ответ ТФОМС — тут.


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