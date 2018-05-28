Пензу посетил известный режиссер Валерий Фокин

Он приехал в Пензу в рамках творческой лаборатории, которая открылась в «Доме Мейерхольда». Запланированы постановки эскизов спектаклей, а также занятия по актерскому мастерству.

Ставить эскизы приехали также режиссеры из Кемерово, Сыктывкара, Тольятти, Белоруссии и Армении. Работа творческой лаборатории продлится в Пензе до 30 мая, отметили в пресс-центре правительства области.