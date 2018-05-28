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Пензу посетил известный режиссер Валерий Фокин

28 мая в 15:42 380 просмотров

28 мая в Пензу прибыл известный советский и российский кинорежиссер Валерий Фокин.

Он приехал в Пензу в рамках творческой лаборатории, которая открылась в «Доме Мейерхольда». Запланированы постановки эскизов спектаклей, а также занятия по актерскому мастерству.

Ставить эскизы приехали также режиссеры из Кемерово, Сыктывкара, Тольятти, Белоруссии и Армении. Работа творческой лаборатории продлится в Пензе до 30 мая, отметили в пресс-центре правительства области.

Валерий Фокин — режиссер, актер и педагог, Народный артист России. С 2003 года занимает должность художественного руководителя Российского государственного академического театра драмы им. А. С. Пушкина — Александринского театра.

Фотография: http://pnzreg.ru/news/culture/86573/

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