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«Дамате» использует дополненную реальность в рекламе индибургеров

28 мая в 16:27 318 просмотров
«Дамате» первая в российском агропромышленном секторе применила в рекламе своей продукции дополненную реальность.

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Группа компаний «Дамате» первая в российском агропромышленном секторе применила в рекламе своей продукции дополненную реальность.

Она была создана благодаря технологии Shazam Visual Recognition от Apple Inc. Рекламная кампания будет запущена совместно с официальным представителем Shazam в России — компанией Brainrus.

Технология наглядно покажет потребителям, что готовить бургер из мяса индейки — вовсе не сложно и быстро, а приложение Shazam позволит превратить упаковку продукции в коммуникационную платформу.

Пользователю предлагается сыграть в онлайн-игру «Пожарь свой Индибургер». Для доступа к ней нужно через Shazam отсканировать метку на термочеке котлет для бургеров «Индилайт». Приложение превратит упаковку «Индилайт» в виртуальную жаровню, после чего можно будет прокачать свои навыки приготовления бургеров и поделаться результатом с друзьями. В результате этого рекламная кампания получает виральный охват.

«Вовлечение пользователя в игровую механику добавляет эмоциональной связи с брендом, особенно у поколения миллениалов, для которых цифровые технологии — неотъемлемая часть жизни, и именно на них и ориентирована линейка бургеров», — пояснила руководитель Digital-службы «Дамате» Евгения Аргентова.

Среди преимуществ технологии Shazam — возможность измерить и проанализировать количество и качество вовлеченных в игру пользователей. В отличие от QR-кода, Shazam — сервис со многомиллионной аудиторией во всем мире. Только в России этим приложением пользуются более девяти миллионов россиян, и количество активаций растет месяц от месяца.

Фотография: Фото предоставлено пресс-службой ГК "Дамате"

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