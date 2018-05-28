Пензенцы недовольны отсутствием парковки у консультации на ул. Пушкина

«Где предусмотрены гостевые парковки для ГБУЗ «Пензенский городской родильный дом» на ул. Пушкина, 56?» — спросил автор жалобы.

Горожанина поддержали пензецы. В комментариях они отметили, что парковка у здания для посетителей не предусмотрена. Единственный выход — оставить авто в ближайшем дворе.

«Паркуйтесь у ресторана или во дворе домов, которые находятся за поликлиникой. Можно еще во дворе дома на ул. Ставского, 10. Только оставляйте машину на центральной дороге, создавая помеху участникам дорожного движения и пешеходам с общественным транспортом, ибо остановка — в двух шагах. Заезжать на ул. Кулакова, 1 даже не думайте. И без вас яблоку негде упасть. Претензию по части уплотнения застройки вокруг бывшего роддома можете предъявлять городской администрации. Еще 18 лет назад можно было сделать большую парковку. А сейчас нет. Претензию по части выбора данного участка для создания центральной женской консультации и центра генетики можете направить в министерство здравоохранения», — отметил один из горожан.

В областном минздраве ответили, что заезжать на территорию медорганизации нельзя в целях антитеррористической безопасности. Если пациент плохо себя чувствует, то в учреждении можно оформить временный пропуск для подъезда к больнице. Также подчеркнули, что проблема с парковкой действительно есть, но этот вопрос — к администрации Пензы.