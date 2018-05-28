Федеральный проект « Трезвая Россия » впервые оценил регионы по уровню эффективности антинаркотической работы. Пензенская область вошла в топ-20 самых «чистых».

При составлении рейтинга специалисты отталкивались от статистических данных: число умерших, больных наркоманией, количество преступников-наркоманов и т. д.

В итоге выяснилось, что наиболее эффективно работа ведется в Архангельской области. В числе лидеров также — Чукотский автономный округ, Волгоградская область.

Пензенская область заняла 12 место. Среди регионов Приволжского федерального округа это четвертое место. Лучше ситуация обстоит только в Мордовии, Кировской области, Чувашии.

Аутсайдерами рейтинга стали Еврейская автономная область и Приморский край.

«Мы ожидаем, что данный независимый доклад поможет федеральным и региональным чиновникам найти действенные меры, пути и методы для корректировки текущей наркоситуации и кардинального улучшения антинаркотической работы», — отметил руководитель «Трезвой России» Султан Хамзаев.