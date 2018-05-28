При составлении рейтинга специалисты отталкивались от статистических данных: число умерших, больных наркоманией, количество преступников-наркоманов
В итоге выяснилось, что наиболее эффективно работа ведется в Архангельской области. В числе лидеров также — Чукотский автономный округ, Волгоградская область.
Пензенская область заняла 12 место. Среди регионов Приволжского федерального округа это четвертое место. Лучше ситуация обстоит только в Мордовии, Кировской области, Чувашии.
Аутсайдерами рейтинга стали Еврейская автономная область и Приморский край.
«Мы ожидаем, что данный независимый доклад поможет федеральным и региональным чиновникам найти действенные меры, пути и методы для корректировки текущей наркоситуации и кардинального улучшения антинаркотической работы», — отметил руководитель «Трезвой России» Султан Хамзаев.