Саратовцам пообещали организовать еще один «блошиный рынок»

Как сообщает СарБК, рынок на 200 торговых мест за несколько лет стихийно разросся практически до ул. Танкистов. Местные жители неоднократно жаловались на антисанитарию, захламленность, нарушения норм пожарной безопасности и общественного порядка.
Участники рейда составили девять протоколов. Проверки обещают продолжить.
«Учитывая востребованность ярмарки для реализации товаров, бывших в употреблении, прорабатывается возможность организации подходящей площадки для ее размещения», — сказали в горадминистрации.