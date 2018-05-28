Жителям Пензенской области пришлось отстаивать право на квартиру в суде

Семья из Никольского района Пензенской области обратилась в суд с иском к Казарской сельской администрации.

В исковом заявлении они указали, что Исполкомом Казарского Совета народных депутатов в 1985 году выдал им ордер на право занятия жилого помещения в селе. Все четверо членов семьи вселились туда и зарегистрировались. Когда сельчане решили приватизировать квартиру, выяснилось, что это невозможно, так как договор был составлен с нарушениями.

Суд установил, что в договоре не было подписи представителя продавца и печати. Продавцом являлся глава Казарской сельской администрации, сообщили в пресс-службе Никольского районного суда Пензенской области.

Вместе с тем, законность договора на протяжение 33 лет никем не оспаривалась, сельчане своевременно оплачивали все ЖКУ, содержат жилье в надлежащим состоянии. Поэтому, по решению суда, были удовлетворены требования истцов. За ними признано право общей долевой собственности на квартиру — по одной четвертой доле за каждым.