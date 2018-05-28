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Пензенский аэровокзал оснастят новыми кондиционерами

28 мая в 17:01 254 просмотра

На сайте госзакупок 28 мая появилось извещение о приобретении кондиционеров для здания пензенского аэровокзала.

Согласно сопроводительной документации, аэропорт закупит два кондиционера у единственного поставщика. Начальная стоимость договора составляет 228 тысяч рублей.

«В цену включаются общая стоимость товара, расходы на доставку, разгрузку и установку по адресу покупателя, а также монтажные и пуско-наладочные работы, обучение персонала, страхование, уплата налогов, сборов и других обязательных платежей, которые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации подлежат оплате», — отмечается в документе.

В протоколе работы комиссии указывается, что договор на оказание услуги уже заключен с индивидуальным предпринимателем. Согласно договору, кондиционеры должны поступить в здание аэровокзала в течение 14 календарных дней.

Фотография: Фото Анны Балашовой

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