Председатель Законодательного собрания Пензенской области, секретарь регионального отделения «Единой России» Валерий Лидин и руководитель фракции в ЗакСобре Вадим Супиков приняли участие в конференции «Направление 2026». О ее итогах Валерий Лидин рассказал ИА «Пенза-Пресс».

— Какие выделены приоритеты и насколько федеральная повестка, озвученная на конференции, согласуется с региональной?

— Вы правильно ставите вопрос о том, насколько мнения, инициативы и надежды жителей в регионах совпадают с поставленными общефедеральными задачами. Хочу подчеркнуть, что конференция стала завершающим этапом большой совместной работы, в рамках которой в регионах прошли дискуссии, направленные на сбор предложений по реализации послания Президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

Приоритетные направления нашей дальнейшей работы названы предельно четко и конкретно. Первое — обеспечить уверенный, долгосрочный рост реальных доходов граждан, за шесть лет как минимум вдвое снизить уровень бедности. Для этого необходимо серьезно обновить структуру занятости, особенно молодежи. Служба занятости должна превратиться в ресурсный центр компетенций для всех категорий граждан с применением программ переподготовки и непрерывного обучения.

Второе — повысить эффективность системы социальной помощи на основе принципов справедливости и адресности.

На особом контроле у партии будет вопрос ежегодной и полноценной индексации пенсий и социальных выплат.

Также внимание будет уделено реализации последних демографических инициатив Президента. Это и ежемесячные выплаты при рождении первенца, продление сроков действия материнского капитала, расширение возможностей его использования, введение льготной ипотеки. Хочу отметить, что в Пензенской области данные направления активно реализуются — необходимые изменения внесены в закон о бюджете региона на 2018 и плановый период до 2020 года.

Например, пособие на первого ребенка в размере 9 470 рублей ежемесячно получают 528 семей, 50 семей, родивших второго ребенка, обратились за получением ежемесячной выплаты из материнского капитала. Кроме того, в области установлено ежемесячное пособие при рождении третьего и последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет. В 2017 году это пособие выплачено на 6 500 детей в общей сумме 570 млн руб.

Формы поддержки семей, особенно семей многодетных, мы будем и дальше обсуждать и прорабатывать с участием гражданского общества.

Партия взяла на контроль вопросы ликвидации очередей в детские сады для детей до трех лет, вторых и третьих смен в школах. В нашем регионе эта проблема будет закрыта в ближайшие годы благодаря вводу новых ясельных групп.

— Какие еще задачи были поставлены на конференции 21 мая?

— Задача доступного приобретения гражданами жилья названа одной из основополагающих задач, которые ставит перед собой партия «Единая Россия». Это, прежде всего, решение вопроса доступности ипотечного кредитования путем снижения процентных ставок. Будет наведен порядок в сфере долевого строительства. Вопрос сегодня больной не только для нашего региона. При непосредственном участии фракции «Единая Россия» в Государственной Думе сформулирована принципиально новая концепция закона о долевом строительстве, защищающая интересы граждан.

Должное внимание было уделено вопросам экологии. Партийный проект «Чистая Россия», старт которого был объявлен на партконференции, обеспечит открытость принятия решений в этой сфере. И не только. Будет вестись мониторинг состояния окружающей среды, возобновиться федеральная программа по обеспечению жителей качественной питьевой водой, в регионах будет принята схема обращения с отходами.

— Одна из главных тем конференции — обновление партии. Какие Вы выделите ключевые моменты в этом ответственном процессе как секретарь регионального отделения партии «Единая Россия»?

— Как отметил секретарь генерального совета партии Андрей Анатольевич Турчак, прошедшие в регионах дискуссии показали, что запрос на обновление партии высок.

Необходимо повысить роль первичных и местных партийных организаций, максимально использовать потенциал активных членов партии и наших сторонников, использовать возможности партии как кадрового лифта для активистов и молодежи.

Особую актуальность имеет обеспечение обратной связи с гражданами, повышение работы с обращениями.

Одной из важнейших тем дискуссии стала идеология партии. Базовыми ценностями остаются благополучие человека, единство и суверенитет страны, лидерство и развитие. Вся наша работа будет строиться, исходя из четкого понимания: главная ценность — это человек, его благополучие и самореализация.