Россия на треть увеличила импорт пальмового масла

Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на Росстат, импорт пальмового масла сегодня составляет 267 тысяч тонн.

В 2017 году Россия импортировала 891 000 т пальмового масла и его фракций — всего на 0,7% больше, чем в 2016 году. При этом в начале прошлого года импорт пальмового масла был почти на 16% ниже по сравнению с 2016-м.



Импорт подсолнечного масла, сафлорового или хлопкового, а также их фракции за квартал также вырос — в 2,8 раза, до 8 700 тонн. Импорт кокосового, пальмоядрового или масла бабассу и их фракций за первые три месяца 2018-го снизился на 14,4%, до 16 800 т.