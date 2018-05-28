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Россия на треть увеличила импорт пальмового масла

28 мая в 17:25 196 просмотров

В первом квартале 2018 года Россия значительно нарастила импорт пальмового масла на 35,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на Росстат, импорт пальмового масла сегодня составляет 267 тысяч тонн.

В 2017 году Россия импортировала 891 000 т пальмового масла и его фракций — всего на 0,7% больше, чем в 2016 году. При этом в начале прошлого года импорт пальмового масла был почти на 16% ниже по сравнению с 2016-м.

Импорт подсолнечного масла, сафлорового или хлопкового, а также их фракции за квартал также вырос — в 2,8 раза, до 8 700 тонн. Импорт кокосового, пальмоядрового или масла бабассу и их фракций за первые три месяца 2018-го снизился на 14,4%, до 16 800 т.

Фотография: Скриншот: https://pixabay.com/ru/масло-оливковое-здоровье-кухня-3326715/

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