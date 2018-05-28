В Пензе после проверки ТЦ «Урицкий» возбудили два дела

ТЦ расположен на улице Суворова, дома № 10, № 10а и № 12. В ходе проверки оказалось, что у собственника торгового центра нет разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

«В отношении ООО «Сетевая компания», а также заместителя директора этого общества возбуждены дела об административном правонарушении. Они направлены на рассмотрение в Арбитражный суд и в Госжилстройтехинспекцию Пензенской области», — сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Напомним, кроме того, в торговом центре нашли многочисленные нарушения требований пожарной безопасности.