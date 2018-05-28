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В Пензе после проверки ТЦ «Урицкий» возбудили два дела

28 мая в 17:42 386 просмотров
«Торговый дом «Урицкий» на соблюдение требований пожарной безопасности.

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Прокуратура Железнодорожного района города Пензы проверила «Торговый дом «Урицкий» на соблюдение требований пожарной безопасности.

ТЦ расположен на улице Суворова, дома № 10, № 10а и № 12. В ходе проверки оказалось, что у собственника торгового центра нет разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

«В отношении ООО «Сетевая компания», а также заместителя директора этого общества возбуждены дела об административном правонарушении. Они направлены на рассмотрение в Арбитражный суд и в Госжилстройтехинспекцию Пензенской области», — сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Напомним, кроме того, в торговом центре нашли многочисленные нарушения требований пожарной безопасности.

Фотография: скриншот - https://yandex.ru/maps/49/penza/?source=serp_navig&mode=search&text=%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D0%BC%20%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B0&sll=45.027425%2C53.200064&ol=biz&oid=139183094701&l=stv%2Csta&panorama%5Bpoint%5D=45.027328%2C53.199848&panorama%5Bdirection%5D=334.929805%2C7.983648&panorama%5Bspan%5D=120.000000%2C65.462027

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