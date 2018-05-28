В Пензе на реконструкцию площади Ленина направят 78,6 млн. Подробности

На сайте гоасзакупок размещен заказ на реконструкцию площади им. В. И. Ленина . Стоимость контракта оценена в 78,6 млн рублей.

Согласно документации, подрядчик должен заменить асфальтобетонное покрытие на плиточное, произвести необходимый демонтаж и благоустройство. Работы будут идти по проектному решению КБ «Стрелка» с учетом дополнений местных архитекторов.

В южной части площади Ленина предполагается сквер, который станет продолжением бульвара ул. Славы. Парковка вдоль проезда перед Центральным банком будет реорганизована. Территорию защитят от проезда транспорта.

Площадь замостят, выделив русло реки Шелоховки плиткой из натурального гранита. Оно должно соединять ул. Московскую с бульваром Славы. Вдоль пешеходного маршрута предусмотрено освещение с литыми светильниками, «подчеркивающими исторический статус площади», разные виды скамеек с урнами, художественная подсветка деревьев. Также предусмотрена замена коммуникаций.

Работы начнутся в начале июля с демонтажа. К мощению приступят в конце августа, к благоустройству — в сентябре. Реконструкцию должны завершить в конце ноября.