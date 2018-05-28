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В Пензу с гастролями приедет Александринский театр

28 мая в 17:32 186 просмотров
, Народный артист России Валерий Фокин обсудили варианты сотрудничества.

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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и художественный руководитель Александринского театра города Санкт-Петербурга, Народный артист России Валерий Фокин обсудили варианты сотрудничества.

«Рад видеть вас на Пензенской земле, для нас большая честь, что вы работаете в нашем регионе. Пензу справедливо называют театральным городом, хорошие спектакли всегда проходят у нас с аншлагами. Пензенцы любят и ценят театр», — отметил Иван Белозерцев.

Валерий Фокин, который не впервые посещает регион, отметил, что рад бывать «в этом городе с особой творческой атмосферой», где всегда ощущается внимание и поддержка властей к дому-музею Всеволода Мейерхольда.

Как сообщает пресс-центр обплравительства, стороны обсудили направления совместной деятельности, реализация которых в преддверии Года театра поможет повысить интерес к этому виду искусства.

В частности, Иван Белозерцев и Валерий Фокин договорились о том, что в Пензенской области пройдет ряд гастрольных спектаклей Александринского театра.

Напомним, Валерий Фокин приехал в Пензу на театральную лабораторию Союза театральныхдеятелей. В ее работе принимают участие восемь театральных режиссеров из регионов России и ближнего зарубежья.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/culture/86725/

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