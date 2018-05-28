В Кузнецке установили памятный знак, посвященный воинам-пограничникам (видео)

Новой зеленой зоне Кузнецка дали название «Сквер пограничников». В День празднования 100-летия образования пограничных войск России на въезде в город с западной стороны был установлен памятный знак, посвященный призванным из Кузнецка воинам-пограничникам.

Николай Бобков — так звали кузнечанина, который стал прототипом для памятника пограничнику, установленного в Кузнецке. Его выбрали не случайно. Старшина погранвойск, герой войны в Афганистане, награжден орденом «Красной Звезды» и медалью «За боевые заслуги». Монумент в «Сквере пограничников» появился к 100-летию создания войск.

«Дорогого стоит то, что в городе среди пограничников сложились хорошие традиции, у них есть братство, которое не только помнит о своих боевых товарищах, но и работает с молодежью», — сказал глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский.

«Сквер пограничников» был построен в Кузнецке по инициативе ветеранов. В зеленой зоне высадили молодые деревца и начали благоустраивать территорию. Памятный знак установили на пожертвования кузнечан.

«Были разные поступления, кто-то внес даже 60 рублей. Еще раз хочу сказать большое спасибо всем, кто внес в это свой вклад, низкий вам поклон», — рассказал председатель совета пограничников Кузнецка Олег Пантелеев.

Проект получил поддержку властей и городского сообщества. Финансирование работ по благоустройству новой зеленой зоны Кузнецка продолжится за счет одной из федеральных программ, сообщает телеканал «Экспресс».