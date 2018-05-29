На Севере не поделили дорогу «Ока» и ВАЗ. ФОТО

По словам горожанина, на перекрестке при выезде на «пьяную дорогу» столкнулись «Ока» и «ВАЗ-2111».
«ДПСники приехали, но пока стоим в пробке», — отметил подписчик.
Официальной информации по поводу аварии на момент публикации нет.
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В Пензе на улице Островной утром 29 мая произошло ДТП. Об этом сообщил подписчик группы «Это Пенза, Карл!» в соцсети.
По словам горожанина, на перекрестке при выезде на «пьяную дорогу» столкнулись «Ока» и «ВАЗ-2111».
«ДПСники приехали, но пока стоим в пробке», — отметил подписчик.
Официальной информации по поводу аварии на момент публикации нет.