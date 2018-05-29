На Севере не поделили дорогу «Ока» и ВАЗ. ФОТО

В Пензе на улице Островной утром 29 мая произошло ДТП. Об этом сообщил подписчик группы « Это Пенза, Карл! » в соцсети.

По словам горожанина, на перекрестке при выезде на «пьяную дорогу» столкнулись «Ока» и «ВАЗ-2111».

«ДПСники приехали, но пока стоим в пробке», — отметил подписчик.

Официальной информации по поводу аварии на момент публикации нет.