Пензенские школьники сдали первые экзамены ЕГЭ

В Пензенской области школьники сдали экзамены по географии и информатике.

В Пензенской области заявление на сдачу экзамена по информатике и ИКТ подали 927 человек. В области работали девять пунктов проведения экзамена, из них два — в Пензе, сообщает пресс-служба регионального минобразования.

Экзаменационная работа состояла из двух частей, включающих в себя 27 заданий. На ее выполнение отводилось 235 минут. Установленный минимальный балл на ЕГЭ по информатике и ИКТ — 40 баллов.

Заявления на участие в ЕГЭ по географии подали 66 пензенских выпускников.

Экзаменационная работа по географии состояла из двух частей, включающих в себя 34 задания. На ее выполнение отводилось 180 минут. Минимальный балл на ЕГЭ по географии — 37 баллов.

Свои результаты участники первых экзаменов узнают не позднее 15 июня.