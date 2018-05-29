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Пензенские студотряды начали летний трудовой семестр

29 мая в 09:55 196 просмотров
, в котором принимают участие 600 ребят из 15 студотрядов.

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В Пензенской области начался летний трудовой семестр, в котором принимают участие 600 ребят из 15 студотрядов.

«Члены 10 студенческих педагогических отрядов будут работать вожатыми, воспитателями, физруками, ди-джеями и культоргами в детских оздоровительных лагерях Пензенской области и Краснодарского края. Около 10 человек из студенческих педагогических отрядов отработают во Всероссийском детском центре «Орленок», — отметили в пресс-центре облправительства.

Три группы студентов отправятся на всероссийские стройки: стройотряд «Спектр» во второй раз поедет на «Мирный атом» в городе Озерске Челябинской области, отряд «Сириус» — на «Север» в Якутии. Представительницы женского стройотряда станут участницами третьей межрегиональной стройки «Санкт-Петербург».

Ребята из студенческого сервисного отряда «Лазурь» работают в гостинице «Ялта-Интурист», также в Крым скоро отправятся их товарищи.

«Более 30 человек из студенческого отряда проводников «Сура» будут трудоустроены в вагонном участке Пензенской области по направлениям «Пенза — Москва», «Пенза — Анапа» и «Пенза — Нижневартовск», — добавили в пресс-центре.

Кроме того, члены студотрядов примут участие в профильной смене молодежного форума ПФО «iВолга».

Также уже стартовала подготовка к Слету студотрядов ПФО, который пройдет в Пензенской области в октябре.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/society/86790/

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