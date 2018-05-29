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Бонусами «Спасибо» можно оплатить покупку в салоне «МегаФона»

29 мая в 10:11 118 просмотров
«МегаФон» и «Сбербанк России» запустили совместную программу для своих клиентов. С 16 мая бонусами «Спасибо от Сбербанка» можно оплатить до половины стоимости гаджетов и аксессуаров в офисах «МегаФона».

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Компания «МегаФон» и «Сбербанк России» запустили совместную программу для своих клиентов. С 16 мая бонусами «Спасибо от Сбербанка» можно оплатить до половины стоимости гаджетов и аксессуаров в офисах «МегаФона».

Воспользоваться бонусами могут все, кто оплачивают покупки банковскими картами Сбербанка, подключенными к программе «Спасибо». Оплатить бонусами в салонах МегаФона можно до 50% стоимости смартфонов, планшетов, телефонов и аксессуаров — только по контактным платежам с применением карты. Применение бесконтактных платежей находится в разработке.

Например, бонусы можно использовать при покупке смартфона Samsung Galaxy J. Если сделать это до 30 июня включительно, можно успеть принять участие в акции «МегаФона» и получить в подарок три или шесть месяцев связи на тарифном плане «Включайся! Общайся». Срок действия бесплатного пакета зависит от конкретной модели смартфона. Таким образом, можно будет значительно сэкономить и на гаджете, и на связи для него.

Даже сам факт покупки мобильных устройств и аксессуаров снова принесет владельцам банковских карт бонусы. Так, если приобретается любая продукция Apple, в виде бонуса начисляется 0,5% от стоимости покупки. Смартфоны и телефоны других марок помогут вернуть 0,5%, планшеты — 1%, аксессуары — 10%. Таким образом, сотрудничество МегаФона и Сбербанка выгодно для клиентов обеих компаний.

По условиям программы, бонусы «Спасибо» от Сбербанка нельзя списать при покупке гаджета в кредит и рассрочку, также ими не оплачиваются SIM-карты, услуги связи, финансовые услуги и настройки.


Подробнее на сайте — https://spasibosberbank.ru/partners/megafon/.


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