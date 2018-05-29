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В Пензе «Поиск провинции» пройдет 9 июня

29 мая в 10:21 132 просмотра
«Поиск провинции: экономика партнерства» (12+).

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В Пензе 9 июня состоится общественно-экономический форум «Поиск провинции: экономика партнерства» (12+).

Как сообщается на сайте мэрии, шестой региональный форум посвящен теме «экономического сотрудничества государства и частного сектора в разрезе муниципально-частного и государственно-частного партнерств».

Участники форума проанализируют лучшие практики, специфику их применения в Пензенской области, проведут экспертизу реализованных проектов, основанных на принципах государственно-частного и муниципально-частного партнерства. Кроме того, будут затронуты и социально важные темы: создание общественных пространств, работа с сообществами и т. п.

Спикерами на форуме выступят представители бизнеса, инвестиционных компаний, банков, чиновники из Пензы, Нижнего Новгорода, Москвы, Тулы, Ульяновска, Тольятти, Самары.

Форум пройдет в администрации Пензы по адресу: г. Пенза, пл. Маршала Жукова, 4. Вход — свободный, регистрация не требуется.

С программой мероприятия можно ознакомиться здесь.


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