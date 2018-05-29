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В трети российских пломбиров обнаружили нарушения

29 мая в 10:33 114 просмотров
, что в популярном ванильном пломбире присутствуют бактерии кишечной палочки, антибиотики и крахмал, сообщает телеканал «360».

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Роскачество проверило мороженое. Оказалось, что в популярном ванильном пломбире присутствуют бактерии кишечной палочки, антибиотики и крахмал, сообщает телеканал «360».

В рамках исследования мороженого специалисты Роскачества закупили 34 самых популярных у россиян торговых марок ванильного пломбира. Все закупленное мороженое было российского производства.

Специалисты проверяли мороженое по 51 показателю качества и безопасности, в том числе — на наличие кишечной палочки, антибиотиков, растительных жиров и искусственных добавок.

По результатам исследования оказалось, что в 12 видах пломбира были сильные нарушения. В частности, в двух торговых марках содержание жира было ниже 12%, что не дает права называть такой продукт пломбиром. Растительные жиры были найдены только в 6% проверенных образцов. В двух торговых марках в мороженое добавили крахмал, не указав это в данных о составе продукта.

Некоторые производители превысили содержание антибиотиков выше уровня, допустимого техническим регламентом Таможенного союза. Производители двух марок превысили показатели кислотности. Это говорит о том, что для изготовления продукта использовалось несвежее молочное сырье. Еще в двух марках мороженого эксперты обнаружили бактерии кишечной палочки.

Ознакомиться со списком некачественного мороженого можно на сайте.


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