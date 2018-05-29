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Эксперты назвали топ-5 популярных продуктов у россиян

29 мая в 10:38 110 просмотров
, которые пользуются наибольшей популярностью среди россиян.

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Эксперты выяснили топ-5 товаров, которые пользуются наибольшей популярностью среди россиян.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на фискальные данные «Такском», среди лидеров по продаже в России — хлеб, безалкогольные напитки, лекарства, сигареты и крепкий алкоголь. Эксперты констатируют, что во всем мире приверженность здоровому образу жизни — пока удел отдельных людей, и большая часть населения по-прежнему далека от ЗОЖ.

Также в апрельском топ-10 пищевой продукции присутствуют пиво, молоко, кондитерские изделия, конфеты, соки и нектары. В денежном выражении лидировали крепкий алкоголь, лекарства, сигареты, колбасы и пиво. За последние полгода рейтинг практически не изменился.


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