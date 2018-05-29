Эксперты назвали топ-5 популярных продуктов у россиян

Как сообщают «Известия» со ссылкой на фискальные данные «Такском», среди лидеров по продаже в России — хлеб, безалкогольные напитки, лекарства, сигареты и крепкий алкоголь. Эксперты констатируют, что во всем мире приверженность здоровому образу жизни — пока удел отдельных людей, и большая часть населения по-прежнему далека от ЗОЖ.

Также в апрельском топ-10 пищевой продукции присутствуют пиво, молоко, кондитерские изделия, конфеты, соки и нектары. В денежном выражении лидировали крепкий алкоголь, лекарства, сигареты, колбасы и пиво. За последние полгода рейтинг практически не изменился.