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Инициативу пензенского губернатора отметили федеральные эксперты

29 мая в 11:30 364 просмотра
«Петербургская политика» опубликовал самые заметные вопросы губернаторской повестки за неделю. В их число вошла инициатива главы Пензенского региона Ивана Белозерцева.

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Фонд «Петербургская политика» опубликовал самые заметные вопросы губернаторской повестки за неделю. В их число вошла инициатива главы Пензенского региона Ивана Белозерцева.

В губернаторскую повестку за 21−27 мая вошли 40 тем: от решения мэра Москвы Сергея Собянина баллотироваться на новый срок — до 100 роз, которые подарил балерине Анастасии Волочковой губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

В список вошла и инициатива пензенского губернатора Ивана Белозерцева. Он выступил за разработку и продвижение визитной карточки региона для стимулирования туризма.

Тема развития регионального туризма — одна из важнейших, особенно в преддверии Чемпионата мира по футболу. Так, специально для болельщиков мундиаля подготовили 12 новых маршрутов. Туристический сайт переведен на английский язык.


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