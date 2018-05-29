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Ученые выявили еще одну причину смертельной опасности алкоголя

29 мая в 11:43 432 просмотра
, что если у человека есть мутации в гене титина, то даже небольшое количество выпитого алкоголя может стать причиной ускоренного развития сердечной недостаточности, сообщают «Известия».

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Британские ученые пришли к выводу, что если у человека есть мутации в гене титина, то даже небольшое количество выпитого алкоголя может стать причиной ускоренного развития сердечной недостаточности, сообщают «Известия».

Ученые проанализировали состояние 141 пациента с алкогольной кардиомиопатией, которая развивается при употреблении семи бутылок вина в неделю в течение пяти или более лет. Исследователи обнаружили, что на развитие болезни могут влиять мутации в гене титин, ответственном за сокращение поперечно-полосатых мышц. Оказалось, что среди наблюдаемых пациентов таких людей — 13,5%. Это состояние может быть фатальным, и его можно облегчить только с помощью пересадки сердца.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что сердечная недостаточность возникает не только из-за чрезмерного употребления алкоголя, но и из-за генетической предрасположенности.


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