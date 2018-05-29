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Пензенская область представлена на всемирной фермерской Генассамблее

29 мая в 11:48 246 просмотров
, которая проходит в Москве.

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Министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков представляет регион на Генеральной ассамблее Всемирной фермерской организации, которая проходит в Москве.

«Главная тема Генеральной ассамблеи — повышение роли фермеров и их объединений в формировании эффективного сельского хозяйства в условиях глобального изменения климата», — пояснили в пресс-службе регионального минсельхоза.

В церемонии открытия ассамблеи приняли участие зампред правительства РФ Алексей Гордеев, министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев, президент Всемирной фермерской организации Тео Де Ягер, а также более 170 представителей фермерских организаций из 55 стран мира.

Генеральная ассамблея Всемирной фермерской организации — значимое международное событие в аграрной сфере, которое напоминает о решающей роли фермеров в глобальной повестке достижения устойчивого развития сельского хозяйства. Ранее заседания проводились в Италии, Японии, Аргентине, Замбии и Финляндии.


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