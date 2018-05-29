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Джефф Монсон получил гражданство России

29 мая в 12:27 208 просмотров
, боец смешанных единоборств Джефф Монсон получил российское гражданство. Соответствующий указ, подписанный президентом РФ, размещен на официальном портале правовой информации.

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47-летний американский спортсмен, боец смешанных единоборств Джефф Монсон получил российское гражданство. Соответствующий указ, подписанный президентом РФ, размещен на официальном портале правовой информации.

Джефф Монсон — двукратный победитель соревнований ADCC Submission Wrestling World Championship и чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу. В последние годы он стал терять популярность в США и все чаще выступал в России, отмечает «Русская служба BBC».

Ранее он неоднократно заявлял о симпатии к Владимиру Путину и желании стать гражданином РФ. Известно, что у него есть небольшой коттедж в Тюмени, куда он любит приезжать время от времени.

Боец Джефф Монсон несколько раз посещал и Пензенскую область — приезжал на «Битвы на Суре». Он охотно фотографировался со всеми желающими, гулял по городу.

В 2014 году он даже сделал в Пензе настоящую татуировку. Правда, она никак не связана с Россией — представляет собой изображение лидера кубинской революции Че Гевары. Подробный фоторепортаж от «Пенза-Пресс» можно посмотреть, пройдя по ссылке.

Фотография: фото Олега Машина

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