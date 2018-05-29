В Пензе у застройщиков-должников могут отнять земельные участки

Одним из потенциально возможных источников притока финансов в городскую казну являются неналоговые поступления и, главным образом, задолженности компаний-застройщиков по арендной плате за используемые земельные участки, сообщили в пресс-службе мэрии.
По словам главы управления муниципального имущества Пензы Наили Алюшевой, общая задолженность таких предприятий на сегодняшний день составляет больше 197 миллионов рублей. Главный должник — ОАО «Пензастрой» с долгом больше 106,8 миллиона рублей.
Виктор Кувайцев поручил усилить претензионно-исковую работу, а своему заместителю Магомеду Агамагомедову организовать встречу с руководством компаний и сообщить им о возможном изъятии земельных участков муниципалитетом.