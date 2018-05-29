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Фанаты разочаровались в Бузовой и хотят сдать билеты на концерт в Пензе?

29 мая в 12:38 516 просмотров
«Под звуки поцелуев» (6+), который должен был состояться сегодня, 29 мая, в Пензе. Певица объяснила поклонникам, почему она не приедет, а те, в свою очередь, начали возвращать билеты.

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Ольга Бузова перенесла большой сольный концерт «Под звуки поцелуев» (6+), который должен был состояться сегодня, 29 мая, в Пензе. Певица объяснила поклонникам, почему она не приедет, а те, в свою очередь, начали возвращать билеты.

Ольга Бузова решила пояснить причину переноса концерта своим поклонникам посредством видеобращения в социальных сетях. Причем она адресовала его одновременно и пензенцам, и жителям соседнего города. Ведь события года, именно так написано в одной из афиш, кроме города на Суре, придется ждать еще несколько месяцев и в Тамбове.

«К сожалению, в связи с очень тяжелым съемочным графиком мои гастроли переносятся на 28 и 29 сентября. Я с нетерпением жду встречи с вами», — сказала певица.

Некоторые пензенцы возмутились таким отношением и решили сдать билеты, но столкнулись с трудностями.

«За эти билеты ККЗ «Пенза» пока не возвращает деньги. Я прямо разочаровалась основательно. По возврату сказали обращаться после 30 мая. Якобы сейчас в кассах денег нет», — написала в соцсети пользователь Екатерина.

Мы решили позвонить в кассу киноконцертного зала, там нам пояснили, что проблем с возвратом билетов нет. Если концерт отменен или перенесен, то будет возвращена полная стоимость.

«В случае переноса мероприятия на другую дату производится возврат стоимости билета в полном объеме в течение десяти дней от предыдущей даты начала мероприятия», — подтверждает слова оператора запись на сайте penza.kkoncert.

Здесь же мы обратили внимание на наполнение зала на страничке, где можно купить билет на концерт Ольги Бузовой. Оказывается, осталось около половины свободных мест. Не в этом ли причина переноса выступления поп-дивы?

Фотография: скриншот - https://vk.com/buzovaofficial, http://purchase.kkoncert.ru/hall/10401/

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