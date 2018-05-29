Россияне смогут платить за покупки с помощью селфи

На данный момент биометрическая оплата покупок доступна в нескольких сетях общественного питания и кафе, где тестировали технологию. С июня сервис станет также доступен в 250 точках оплаты в рознице в Москве и Санкт-Петербурге. В ближайших планах компаний — запустить проекты с несколькими крупными федеральными сетями. Отмечается, что до конца 2018 года планируется запуск в других регионах России.

Сервис биометрической оплаты покупок и услуг доступен пользователям приложения SWiP на iOS и Android. Чтобы им воспользоваться, нужно просканировать лицо с помощью смартфона. Для оплаты достаточно взглянуть на камеру, установленную рядом с кассой.

«Платформа для распознавания лиц VisionLabs LUNA оснащена технологией Liveness, которая проверяет, настоящий ли человек перед камерой или же неживое изображение. Благодаря этой технологии мошенники не могут использовать фотографии или видеозаписи других людей для оплаты покупок», — отмечается в сообщении.