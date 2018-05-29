Индекс мороженого. «Пенза-Пресс» сравнило цены в регионах ПФО
Мотогонки должны стать зрелищнее и доступнее — пензенец Илья Рыжих
Обманутым дольщикам «Третьего Рима» удалось вернуть деньги
Весенняя мода пензенских улиц
Вам будет интересно
Наши новости
Джефф Монсон получил гражданство России
Ученые выявили еще одну причину смертельной опасности алкоголя
Эксперты назвали топ-5 популярных продуктов у россиян
В трети российских пломбиров обнаружили нарушения
В России появятся аукционы подержанных авто
Болельщиков и футболистов защитит Черноморский флот
Россия на треть увеличила импорт пальмового масла
В Череповце женщина расцарапала лицо полицейскому
Саратовцам пообещали организовать еще один «блошиный рынок»
Лучших чтецов страны выберут на Красной площади

Россияне смогут платить за покупки с помощью селфи

29 мая в 12:35 170 просмотров
ТАСС.

" data-title="Россияне смогут платить за покупки с помощью селфи — Пенза-пресс, рунет за день">

В России запустили оплату с помощью селфи — сервис получил название SelfieToPay. Об этом сообщает ТАСС.

На данный момент биометрическая оплата покупок доступна в нескольких сетях общественного питания и кафе, где тестировали технологию. С июня сервис станет также доступен в 250 точках оплаты в рознице в Москве и Санкт-Петербурге. В ближайших планах компаний — запустить проекты с несколькими крупными федеральными сетями. Отмечается, что до конца 2018 года планируется запуск в других регионах России.

Сервис биометрической оплаты покупок и услуг доступен пользователям приложения SWiP на iOS и Android. Чтобы им воспользоваться, нужно просканировать лицо с помощью смартфона. Для оплаты достаточно взглянуть на камеру, установленную рядом с кассой.

«Платформа для распознавания лиц VisionLabs LUNA оснащена технологией Liveness, которая проверяет, настоящий ли человек перед камерой или же неживое изображение. Благодаря этой технологии мошенники не могут использовать фотографии или видеозаписи других людей для оплаты покупок», — отмечается в сообщении.


Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...