«Роскачество» исключило пензенский коньяк из своего рейтинга

«Роскачество» провело исследование качества 47 наименований коньяков трехлетней выдержки, в том числе — напитка марки «Арман», произведенного на Кузнецком ликероводочном заводе в Кузнецком районе. По результатам произведенного анализа пензенский коньяк был «отсеян» из рейтинга.

Как сообщается на сайте «Роскачества», продукция была исследована по 25 параметрам. Большинство товаров, выбранных для проверки, — российского производства, однако есть и зарубежные — из Франции, Армении, Молдовы и Грузии.

Средняя стоимость бутылки коньяка объемом 0,5 л. составила от 371 до 1659 рублей. Было выявлено пять товаров повышенного качества — четыре французских и один российский. В продукции пяти других торговых марок были обнаружены искусственные ароматизаторы, а еще в 15 (среди них — и пензенский «Арман») выявлен спирт невиноградного происхождения. Они были исключены из рейтинга «Роскачества», получив 0 баллов.

«Исследование по изотопной методике показало, что 15 из 47 товаров содержат спирт невиноградного происхождения. Поскольку в ГОСТе указано, что коньяк должен производиться из коньячного дистиллята, выработанного из виноматериала, полученного из винограда, эти товары исключены из рейтинга. Такой продукт не является коньяком, поэтому «Роскачеством» не рекомендуется», — сообщили на сайте организации.

Впрочем, данный товар был признан экспертами качественным и безопасным.

«Этот коньяк безопасен. В нем не было обнаружено тяжелых металлов (свинца, мышьяка, кадмия и ртути) в количествах, опасных для здоровья. Кроме того, он не содержит синтетических красителей и ароматизаторов. Сырье, из которого произведен коньяк, хорошего качества. Однако он приготовлен из спирта невиноградного происхождения. […] Выдержан в дубовых бочках с соблюдением всех технологий, имеет терпкий и насыщенный вкус. Срок выдержки соответствует заявленному в маркировке. Объем соответствует указанному в маркировке. Однако его дегустационная оценка (2 балла) — ниже установленной стандартом «Роскачества», — отмечается в реестре исследованных товаров.