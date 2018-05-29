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В Пензе предложили платить тем, кто находит незаконные свалки

29 мая в 13:50 138 просмотров
, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Александр Москвин.

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В Пензенской области намерены стимулировать людей выявлять нарушения охраны окружающей среды. С таким предложением 29 мая выступил министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Александр Москвин.

На мероприятии, посвященном Международному дню охраны окружающей среды, он рассказал об опыте Татарстана, где эта технология уже применяется.

«В Татарстане по экологическому надзору очень активно работают школьники, студенты. У них есть программа: тем, кто сообщил о нарушении, зафиксировал его на фото, видео, аудио, выдают вознаграждение из той суммы, которая идет на составление протокола об административном правонарушении», — сообщил министр.

Александр Москвин предложил проработать возможность создания такой программы и в Пензенском регионе.

«Надо выйти с инициативой в ЗакСобр и к губернатору, чтобы люди были простимулированы. Мы все — патриоты нашего края», — отметил он и поручил проработать вопрос своему заместителю Александру Иванову.

Все данные о нарушениях пензенцев призывают направлять в минлесхоз.


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