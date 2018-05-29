Пензу на «Зарнице Поволжья» представят кадеты из школы № 70

«Мероприятие проводилось в рамках подготовки к участию представителей Пензенской области в соревнованиях ПФО. На областном уровне боролись 22 команды образовательных организаций — победители районных (городских) соревнований, более 200 участников», — сообщили в пресс-центре облправительства.
В общем зачете абсолютным победителем признана команда кадетской школы по делам ГО ЧС № 70 г. Пензы. Второе место завоевала команда школы № 15 Кузнецка, третье — ребята из Заречного.
Команды в течение трех дней соревновались в прохождении «Маршрута выживания», пожарной тактической эстафеты «Огнеборцы», проведении поисково-спасательных работ «Внимание — SOS!», преодолении полосы препятствий «Атака», выполняли комплексное упражнение, участвовали в смотре строя «Статен в строю — силен в бою», конкурсе песни «Споемте, друзья!», конкурсе «Боевых листков».
Победителей и призеров по отдельным видам и в комплексном зачете наградили дипломами и призами учредителей.
Напомним, в прошлом году команда кадетской школы № 70 г. Пензы заняла второе общекомандное место в игре «Зарница Поволжья».