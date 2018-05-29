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Пензу на «Зарнице Поволжья» представят кадеты из школы № 70

29 мая в 14:09 40 просмотров
«Орленок» по программе соревнований «Школа безопасности» на базе детского оздоровительного лагеря «Радуга».

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В Бессоновском районе Пензенской области прошел региональный финал военно-спортивной игры «Орленок» по программе соревнований «Школа безопасности» на базе детского оздоровительного лагеря «Радуга».

«Мероприятие проводилось в рамках подготовки к участию представителей Пензенской области в соревнованиях ПФО. На областном уровне боролись 22 команды образовательных организаций — победители районных (городских) соревнований, более 200 участников», — сообщили в пресс-центре облправительства.

В общем зачете абсолютным победителем признана команда кадетской школы по делам ГО ЧС № 70 г. Пензы. Второе место завоевала команда школы № 15 Кузнецка, третье — ребята из Заречного.

Команды в течение трех дней соревновались в прохождении «Маршрута выживания», пожарной тактической эстафеты «Огнеборцы», проведении поисково-спасательных работ «Внимание — SOS!», преодолении полосы препятствий «Атака», выполняли комплексное упражнение, участвовали в смотре строя «Статен в строю — силен в бою», конкурсе песни «Споемте, друзья!», конкурсе «Боевых листков».

Победителей и призеров по отдельным видам и в комплексном зачете наградили дипломами и призами учредителей.

Напомним, в прошлом году команда кадетской школы № 70 г. Пензы заняла второе общекомандное место в игре «Зарница Поволжья».

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/society/86869/

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